Джо Байден виступає на зустрічі з жителями Клівленда, Огайо, 6 липня 2022 року Байден відвідав Огайо у пошуках підтримки серед робітників американців Президент розповів у Клівленді про те, як його адміністрація підтримала фонди, які виплачують пенсії мільйонам жителів США Президент Джо Байден відвідав у середу штат Огайо, розповівши там про наміри адміністрації підтримати пенсійні […] Сообщение Байден відвідав Огайо у пошуках підтримки серед робітників американців.