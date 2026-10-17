Тем временем телефонные спамеры продолжают вести себя как спамеры, то есть спамить. Однако в отличие от спамеров каменного века, которые по ночам высекали сообщения на валунах, спамеры нынешние утратили анонимность: они вынуждены показывать номер телефона, чтобы либо дозвониться до нас, либо указать, куда нам следует переводить клянчимые у нас деньги.