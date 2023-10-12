Израиль совершает геноцид - 2,2 млн человек под угрозой: Ирландский депутат указал на факты

Правительство Израиля пообещало своим врагам из ХАМАС геноцид и исполняет своё обещание. Член нижней палаты парламента Ирландии, председатель антивоенного движения Ричард Бойд Барретт крайне возмущён действиями Израиля.
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