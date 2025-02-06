Новые виды мошенничества - фейковые счета за ЖКХ, приглашения в домовой чат и прочее, лишь бы вы сканировали ку-ар код

Пока за эти преступления государство будет грозить пальчиком или ( ой-ой-ой) оштрафует мошенников на 500 рублей нас будут пытаться облапошивать любыми способами.

ВераВерная

Мошенники-это вам не ленивая и неповоротливая Дума, они быстро момент отслеживают. Идут в ногу со временем. И десять чтений им проводить не надо, раз...и все беззаконие уже в действии. А наше МВД руками разводит - а что мы можем сделать?