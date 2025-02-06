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Новые виды мошенничества - фейковые счета за ЖКХ, приглашения в домовой чат и прочее, лишь бы вы сканировали ку-ар код

Новые виды мошенничества - фейковые счета за ЖКХ, приглашения в домовой чат и прочее, лишь бы вы сканировали ку-ар код

Фейковые квитанции ЖКХ массово получают россияне от мошенников — их практически невозможно отличить от оригинала Люди сканируют QR-код и переводят по нему сумму «задолженности».

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Комментарии
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Виктор Шилин
Пока за эти преступления государство будет грозить пальчиком или ( ой-ой-ой) оштрафует мошенников на 500 рублей нас будут пытаться облапошивать любыми способами.
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14 час.
ВераВерная
Мошенники-это вам не ленивая и неповоротливая Дума, они быстро момент отслеживают. Идут в ногу со временем. И десять чтений им проводить не надо, раз...и все беззаконие уже в действии. А наше МВД руками разводит - а что мы можем сделать?
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14 час.
Наталья Волкова
Мошенники помоложе раза в три госдурцев, мозги быстрей работают, а госдурцы все заседают, да законы придумывают, несовместимые с действительностью.
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11 час.
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