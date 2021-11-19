Иногда будильник помогает проснуться, но в основном мешает спать

- Всё-таки как же тебе повезло! Я ведь в классе самая красивая девочка была!- Так ты говорила, вроде, что у вас в классе была одна девочка…- Как же меня бесит твоя дурацкая манера цепляться к малозначительным деталям! Дверь распахиваеться и в комнату вбегает парень:— Здорово папа!!Отец сидит у компьютера, не поворачивая головы, спрашивает:— Ты где болтался?— В армии был, папа… Три года отслужил!— Когда уходишь из дома — надо говорить родителям, куда попёрся! Американка звонит подруге:-Представляешь, вчера на вечеринке я так набралась, что очутилась в постели с собственным мужем! Любопытный факт: бейсбол в России как-то не прижился, а вот бейсбольные биты пользуются большой популярностью.