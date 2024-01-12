На осужденного в Коряжме возбудили новое уголовное дело

Теперь отбывающий наказание снова находится под следствием, сообщают в СКР по Архангельской области.Осужденный, который отбывает наказание в Коряжме, теперь подозревается в демонстрации экстремистской организации.
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