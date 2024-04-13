Осторожно! Высокая пожароопасность! 🔥🔥🔥 По сообщению Волгоградского ЦГМС: сутки 13.04.2024 районах Волгоградской области ожидается высокая пожароопасность - 4 класс горимости леса.
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Осторожно! Высокая пожароопасность! 🔥🔥🔥 По сообщению Волгоградского ЦГМС: сутки 13.04.2024 районах Волгоградской области ожидается высокая пожароопасность - 4 класс горимости леса.