Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили пункты управления ВСУ в Херсонской области

Артиллерийские расчеты 122-миллиметровых орудий Д-30 Южного военного округа из состава группировки войск «Днепр» уничтожили замаскированные пункты управления одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) с личным составом противника, укрывшимся в жилой постройке, на правобережье Днепра в Херсонской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии