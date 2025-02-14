Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили пункты управления ВСУ в Херсонской области

Артиллерийские расчеты 122-миллиметровых орудий Д-30 Южного военного округа из состава группировки войск «Днепр» уничтожили замаскированные пункты управления одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) с личным составом противника, укрывшимся в жилой постройке, на правобережье Днепра в Херсонской области.