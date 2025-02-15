Итальянский певец Аль Бано выступит на Красной площади

Это будет большой концерт за мир в конце августа-начале сентября 2025 года Знаменитый итальянский певец Аль Бано сообщил, что получил официальное приглашение от Москвы выступить на концерте за мир в конце августа-начале сентября этого года, пишет «Российская газета».