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BI: ВС РФ угрожают окружением войскам ВСУ в районе Авдеевки

BI: ВС РФ угрожают окружением войскам ВСУ в районе Авдеевки

Подразделения Вооруженных сил Украины могут попасть в окружение в районе Авдеевки, где российские военные в течение нескольких недель планируют пойти в наступление с применением большого количества танков и артиллерии, сообщает портал Business Insider.

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