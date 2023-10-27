BI: ВС РФ угрожают окружением войскам ВСУ в районе Авдеевки

Подразделения Вооруженных сил Украины могут попасть в окружение в районе Авдеевки, где российские военные в течение нескольких недель планируют пойти в наступление с применением большого количества танков и артиллерии, сообщает портал Business Insider.
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