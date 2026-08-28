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Аксенов Миңнехановка Татарстан Республикасы көненә котлау юллады

Аксенов Миңнехановка Татарстан Республикасы көненә котлау юллады

Кырым Республикасы Башлыгы Сергей Аксенов Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнехановны һәм республика халкын 30 августта билгеләп үтелә торган Татарстан Республикасы көне белән котлады.

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