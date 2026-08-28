Аксенов Миңнехановка Татарстан Республикасы көненә котлау юллады

Кырым Республикасы Башлыгы Сергей Аксенов Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнехановны һәм республика халкын 30 августта билгеләп үтелә торган Татарстан Республикасы көне белән котлады.
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