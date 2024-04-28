Разработчики ремейка Silent Hill 2 делают новую игру совместно с Take-Two На прошлой н...

Разработчики ремейка Silent Hill 2 делают новую игру совместно с Take-TwoНа прошлой неделе Bloober Team, разрабатывающая Silent Hill 2 Remake, опубликовала финансовый отчёт, в котором обнаружили интересные детали о предстоящих проектах студии.
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