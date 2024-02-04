В ЕП отреагировали на просьбу отказаться признавать итоги выборов в России

Просьбу члена ЕП от Эстонии Рихо Терраса отказаться признавать итоги президентских выборов в России поддержали лишь 29 депутатов законодательного органа Евросоюза от Эстонии, Болгарии, Испании, Нидерландов, Италии, Литвы, Латвии, Польши, Швеции, Румынии, Словакии, Финляндии, Дании, Чехии и Венгрии из 705.