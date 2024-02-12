В Воронежской области полицейские провели проверочные мероприятия по выявлению нелегальных мигрантов

Сотрудниками Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Воронежской области совместно с иными подразделениями полиции при силовой поддержке Росгвардии по Воронежской области проведено комплексное оперативно-профилактическое мероприятие в сфере миграционного законодательства.