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Царьград

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"Некомпетентный дурак": Маск призвал Шольца покинуть пост после трагедии в Магдебурге

"Некомпетентный дурак": Маск призвал Шольца покинуть пост после трагедии в Магдебурге

Американский предприниматель Илон Маск призвал канцлера Германии Олафа Шольца немедленно покинуть пост после трагедии на рождественской ярмарке в Магдебурге.

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