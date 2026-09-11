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Минцифры: связь 5G запущена в России

Минцифры: связь 5G запущена в России

Связь 5G официально запущена в России, сообщает Минцифры. «На первом этапе сервисы 5G заработали в 16 городах, доступ к высокоскоростному мобильному интернету пятого поколения получили около 10 млн человек», — говорится в сообщении на платформе MAX.

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