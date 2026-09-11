Минцифры: связь 5G запущена в России

Связь 5G официально запущена в России, сообщает Минцифры. «На первом этапе сервисы 5G заработали в 16 городах, доступ к высокоскоростному мобильному интернету пятого поколения получили около 10 млн человек», — говорится в сообщении на платформе MAX.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Юрист: работу кур...
- Президент Ирана П...
- ХЛ Markíza: мать уче...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым