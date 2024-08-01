Кругом обман: в России участились случаи подмены товаров на маркетплейсах

В последнее время участились случаи нового способа мошенничества — при заказе на маркетплейсах дорогостоящих товаров люди внезапно обнаруживают внутри своих посылок совершенно не те вещи, что были обещаны при покупке.
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