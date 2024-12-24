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Китай

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Китай выступает против расследования США в отношении китайской полупроводниковой промышленности -- Минкоммерции КНР

Пекин, 23 декабря /Синьхуа/ -- Китайская сторона выражает резкое недовольство и решительно выступает против американского расследования в отношении политики Китая в полупроводниковой промышленности на основании раздела 301 Закона США о торговле.

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