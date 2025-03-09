Новая или б/у: перекупщик для совет автомобилистам

Несмотря на высокие цены на автомобили, интерес к ним не угасает.Водители часто задаются вопросом: стоит ли приобретать новое транспортное средство или выбрать подержанное? Ответ на этот вопрос зависит от множества факторов, включая финансовые возможности покупателя и предполагаемый срок эксплуатации автомобиля.