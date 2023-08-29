Мы так старались, а он! - Оказывается, Макрон и Шольц ждали от нас мольбы о пощаде

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИПолитикаПодписатьсяМы так старались, а он! - Оказывается, Макрон и Шольц ждали от нас мольбы о пощаде Макрон звонил Владимиру Владимировичу чтобы услышать первым его мольбы о пощаде! Но, ничего подобного не услышал.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииААлександрмудрак с шиглером!!!Ответить13 час.Алексей Викторович КопелиовичНа фоне Путина Макрон и Шульц - политические пигмеи...Ответить5 час.tsan tsanА ведь санкции как раз не очень плохо сработали, только плохо стало не России, а той же Германии.Ответить4 час.
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