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Мы так старались, а он! - Оказывается, Макрон и Шольц ждали от нас мольбы о пощаде

Мы так старались, а он! - Оказывается, Макрон и Шольц ждали от нас мольбы о пощаде

Макрон звонил Владимиру Владимировичу чтобы услышать первым его мольбы о пощаде! Но, ничего подобного не услышал.

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Комментарии
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А
Александр
мудрак с шиглером!!!
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13 час.
Алексей Викторович Копелиович
На фоне Путина Макрон и Шульц - политические пигмеи...
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5 час.
tsan tsan
А ведь санкции как раз не очень плохо сработали, только плохо стало не России, а той же Германии.
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4 час.

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