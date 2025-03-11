Тренер "Вашингтона" Карбери: ты ждешь гола от Овечкина, когда он получает шайбу

Главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Спенсер Карбери высказался о погоне нападающего клуба Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам за всю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отметив, что в команде все чувствуют этот исторический момент, передает пресс-служба команды.
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