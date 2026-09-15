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Захарова заявила, что Зеленский использует западных чиновников как живой щит

Захарова заявила, что Зеленский использует западных чиновников как живой щит

Украинское руководство цинично использует западных «политических туристов» в качестве живого щита. Благодаря иностранным чиновникам режим президента Владимира Зеленского прикрывает военные эшелоны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова .

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