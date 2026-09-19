Проба 2
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Проба 2

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20+ человек с золотыми руками, которым любимое хобби регулярно приносит удивительные истории

20+ человек с золотыми руками, которым любимое хобби регулярно приносит удивительные истории

Мастера рукоделия знают не понаслышке: творческое хобби не только дарит отличное настроение и тихую радость от создания уютных вещиц, но и порой подкидывает запоминающиеся впечатления, которые без иронии и улыбки воспринимать никак нельзя.

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