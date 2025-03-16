Политнавигатор Есть все признаки того, чтобы предполагать, что по итогу завершения конфликта Украина как государство останется, но перестанет существовать как АнтиРоссия.
Кедми: Конфликт идёт к завершению на условиях России
Комментарии
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ВС
Владимир Сергеев
В этот раз Кедми очень сильно ошибается. У Украины остаётся " достаточная территория," полезные ископаемые и бандеровская идеология. Восстановятся и снова попрут.
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18 час.
Кот Рыжый
Это статья--вброс! Подготавливают граждан России, к подобному исходу СВО?! Розовые мечты. 10-15 лет и всё повторится.
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18 час.
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