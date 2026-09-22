Губернатор и мэр Челябинска посетили Центр наблюдения за выборами

Руководитель пресс-центра Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Сергей Филичкин на пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс» рассказал о работе Центра общественного наблюдения в дни голосования, который посетили губернатор Челябинской области, руководители Челябинска, Копейска и Магнитогорска, а также представители пяти политических партий.