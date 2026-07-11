НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Иркутск Сегодня

113 подписчиков

В Иркутске тойота сбила двоих детей на зебре

Это произошло в субботу, 11 июля, в Ленинском округе Иркутска. Как сообщили в Госавтоинспекции по Иркутской области, предварительно установлено, что водитель автомобиля «Тойота Камри» в районе строения №233Б по улице Баумана допустил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии