В Иркутске тойота сбила двоих детей на зебре

Это произошло в субботу, 11 июля, в Ленинском округе Иркутска. Как сообщили в Госавтоинспекции по Иркутской области, предварительно установлено, что водитель автомобиля «Тойота Камри» в районе строения №233Б по улице Баумана допустил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов.