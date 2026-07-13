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ВЕСТИ КРЫМ

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В Крыму временно приостановили движение троллейбусного маршрута №51

В Крыму временно приостановили движение троллейбусного маршрута №51

«Данное решение связано с необходимостью принятия организационных и технических мер, направленных на обеспечение электроэнергией контактной линии и дальнейшую стабилизацию работы маршрута», -  сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымтроллейбус».

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