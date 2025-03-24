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Новое исследование выявило связь между сахарным диабетом 2 типа и раком, связанным с ожирением

На Европейском конгрессе по ожирению (ECO 2025), который пройдет в Малаге, Испания, с 11 по 14 мая, будет представлено новое исследование, раскрывающее связь между впервые возникшим сахарным диабетом 2 типа (СД2) и риском развития рака, связанного с ожирением.

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