Как приготовить цыплёнка по-немецки, которым хотел отобедать Фонвизин?

Вкус, надо сказать, у Дениса Ивановича был развит превосходно. Денис Фонвизин стеснялся своей нерусской фамилии и в печати предпочитал отодвигать родовое имя на второй план, называя себя просто и со вкусом: сочинитель «Недоросля».