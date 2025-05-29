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Как приготовить цыплёнка по-немецки, которым хотел отобедать Фонвизин?

Как приготовить цыплёнка по-немецки, которым хотел отобедать Фонвизин?

Вкус, надо сказать, у Дениса Ивановича был развит превосходно. Денис Фонвизин стеснялся своей нерусской фамилии и в печати предпочитал отодвигать родовое имя на второй план, называя себя просто и со вкусом: сочинитель «Недоросля».

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