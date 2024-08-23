Пять фигурантов дела о теракте в «Крокусе» обжаловали продление срока ареста

Пять фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» обжаловали продление срока ареста до 22 ноября. Как сообщает РИА Новости, в суд поступили жалобы защиты на продление меры пресечения Алишеру Касимову, Исроилу Исломову, Диловару Исломову и Аминчону Исломову.