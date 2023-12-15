Театр абсурда
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Театр абсурда

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Непал, КНДР, Египет, Сирия — кто еще готов воевать за Россию?

Непал, КНДР, Египет, Сирия — кто еще готов воевать за Россию?

В рядах российской армии на Украине все чаще можно встретить граждан экзотических стран Дмитрий Родионов Фото: Станислав Красильников/ТАСС Материал комментируют: Александр Аверин Александр Дмитриевский Михаил Игнатов На прошлой неделе полиция Непала задержала подозреваемых в отправке жителей страны в Россию для службы в армии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на начальника полиции округа Катманду Бхупендра Хатри.

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