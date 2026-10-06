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В Донецке меняют бордюры из красного гранита на цементный новодел

В Донецке меняют бордюры из красного гранита на цементный новодел

В Донецке вновь происходят странные ремонтные работы по замене долговечных и дорогих бордюров из красного гранита на дешёвые цементные поребрики, которые разрушаются примерно за год.

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