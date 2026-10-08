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Царьград

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КАФ единогласно поддержал Инфантино на выборах президента ФИФА

КАФ единогласно поддержал Инфантино на выборах президента ФИФА

На конференции КАФ в Кабо-Верде 54 африканские страны поддержали Джанни Инфантино на предстоящих выборах президента ФИФА.

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