Запорожский фронт, 19 декабря: Зашквар под Вербовым — у ВСУ кишка тонка, а скоро совсем исчезнет

Щирые украинцы винят в драпе укровермахта жадных американцев Александр Ситников Фото: Гавриил Григоров/ТАСС По данным телеграм-канала Colonelcassad, российские войска продвинулись на 700 метров между Работино и Вербовым.
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