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Крымская газета

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Поезд Симферополь (Керчь) — Москва задерживается в пути из-за повреждения моста в Ростовской области

Поезд Симферополь (Керчь) — Москва задерживается в пути из-за повреждения моста в Ростовской области

Все поезда «Таврия», которые следуют через Ростовскую область, задерживаются из-за повреждения железнодорожного моста на участке Ростов — Батайск.

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