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Царьград

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Почему Запад врёт про Россию? Мнение финна, турка и француза

Почему Запад врёт про Россию? Мнение финна, турка и француза

Если на Западе говорят, что они ни при чём, - значит, точно при чём. Можно не сомневаться. Ведь точно так же они говорили и во время событий в Южной Осетии в августе 2008 года.

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