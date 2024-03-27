Добрый Мир
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Добрый Мир

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Журналист Кости Хейсканен (Финляндия): Чем больше ты «русофобишь», тем богаче у тебя кошелёк

Журналист Кости Хейсканен (Финляндия): Чем больше ты «русофобишь», тем богаче у тебя кошелёк

Кости Хейсканен в строящемся Мариуполе. Фото: Кости Хейсканен Вчера 6,8K прочитали В приграничных районах Финляндии резко сократилось население, закрываются магазины, школы, население бросает свои дома из-за отсутствия работы.

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Комментарии
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Лев Добрый
Молодец Кости, правильно думаешь, президент Путин и делает это - с евро-маразмом будет покончено!🤠😜👈👍😎
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18 час.

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