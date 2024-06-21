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Куман про 0:0 с Францией: «Разочаровывающий результат. Сборной Нидерландов нужно расти и создавать больше моментов»

Куман про 0:0 с Францией: «Разочаровывающий результат. Сборной Нидерландов нужно расти и создавать больше моментов»

«Результат немного разочаровывающий, но если брать в расчет всю игру, то в некоторых моментах мы теряли мяч тогда, когда не должны были, и это не очень хорошо.

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