Министры РФ исполнили новогодние мечты детей в рамках акции «Елка желаний»

Министры РФ, в числе которых главы МИДа Сергей Лавров, Минцифры Максут Шадаев, Минтруда Антон Котяков и Минфина Антон Силуанов, 4 января приняли участие во всероссийской акции «Елка желаний» и подарили детям подарки.
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