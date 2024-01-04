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Министры РФ исполнили новогодние мечты детей в рамках акции «Елка желаний»

Министры РФ исполнили новогодние мечты детей в рамках акции «Елка желаний»

Министры РФ, в числе которых главы МИДа Сергей Лавров, Минцифры Максут Шадаев, Минтруда Антон Котяков и Минфина Антон Силуанов, 4 января приняли участие во всероссийской акции «Елка желаний» и подарили детям подарки.

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