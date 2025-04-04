В Госдуме призывают бороться со схемой «купил со скидкой, вернул без скидки»

Председатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что программы инфляционного кэшбэка (программа поощрений в виде отложенных скидок, которые возвращаются клиентам по истечении определенного срока погашения или возврата, или «СР») необходимо прекратить.
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