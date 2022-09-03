www.techinsider Синдром беспокойных ног: что делать, если все время хочется двигать ногами Если ближе к вечеру или ночью вы постоянно чувствуете дискомфорт и испытываете непреодолимое желание двигать ногами, возможно, у вас синдром беспокойных ног.