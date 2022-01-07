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Русские и китайцы готовы воевать за свои идеалы.

Русские и китайцы готовы воевать за свои идеалы.

Старший и фактически единственный сын Мао Цзэдуна добровольцем отправился на фронт. В Красную армию. В её составе он воевал с нацистскими захватчиками.

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