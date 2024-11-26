Токаев назвал отношения РФ и Казахстана образцом крепкой и нерушимой дружбы

Стратегическое партнерство России и Казахстана и их союзничество основаны на тесных исторических и культурных связях, а также общей ответственности за будущее двух народов, отметил президент республики Касым-Жомарт Токаев в своей статье, которая опубликована в «Известиях».
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