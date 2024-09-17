СК РФ возбудил уголовное дело из-за пропажи вертолета в Амурской области

Уголовное дело из-за пропажи вертолета «Robinson R-66» в Амурской области возбудили следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) Следственного комитета (СК) России, сообщает пресс-служба Восточного МСУТ СК РФ 17 сентября в своем Telegram-канале.
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