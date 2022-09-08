Ученые, похоже, нашли доказательства существования жизни на Венере

Нашли ли ученые убедительные доказательства существования жизни на планете Венера? Новости, на которые наложено эмбарго до официальной публикации 14 сентября и которые просочились раньше времени, свидетельствуют о том, что это действительно так.
Нашли ли ученые убедительные доказательства существования жизни на планете Венера? Новости, на которые наложено эмбарго до официальной публикации 14 сентября и которые просочились раньше времени, свидетельствуют о том, что это действительно так.
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