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Ученые, похоже, нашли доказательства существования жизни на Венере

Ученые, похоже, нашли доказательства существования жизни на Венере

Нашли ли ученые убедительные доказательства существования жизни на планете Венера? Новости, на которые наложено эмбарго до официальной публикации 14 сентября и которые просочились раньше времени, свидетельствуют о том, что это действительно так.

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