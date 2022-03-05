На улице Почтовой в Рязани установят арт-объект в виде кареты

Участники обсудили два вопроса. Первый – утверждение границ туристического центра Рязани для участия в конкурсном отборе Всероссийского конкурса лучших проектов туристского кода центра города в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Участники обсудили два вопроса. Первый – утверждение границ туристического центра Рязани для участия в конкурсном отборе Всероссийского конкурса лучших проектов туристского кода центра города в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
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