Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Pelegrin 2
    Кто кого завёл.Под Рязанью спецн...
  • Вадим Кириллов
    Власти все правильно делают всех врагов России лишать работы в России это самый действенный способ за языком следить ...Российский музыка...
  • Миша Калинин
    Саша, здравствуйте,.. очень многим девочкам и мальчикам, которые по прежнему готовы ходить на их концерты, очень фиол...Российский музыка...

На улице Почтовой в Рязани установят арт-объект в виде кареты

На улице Почтовой в Рязани установят арт-объект в виде кареты

Участники обсудили два вопроса. Первый – утверждение границ туристического центра Рязани для участия в конкурсном отборе Всероссийского конкурса лучших проектов туристского кода центра города в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх