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Куклы Барби в стиле поп-сюрреализм: Красотки, которые призваны спасти мир и океан

Куклы Барби в стиле поп-сюрреализм: Красотки, которые призваны спасти мир и океан

Чтобы ощутить себя по-настоящему свободным от предрассудков и стереотипов, навязанных суровым обществом и общепринятыми канонами, совершите путешествие в безграничный мир фантазий Кайи Купман (Caia Koopman), сотканный из ярких неоновых огней, «чёрных слёз», стекающих тушевыми потёками по щекам роковых женщин, точно знающих, как и чем отвлечь зрителя от ненужных мыслей.

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