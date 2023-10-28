Куклы Барби в стиле поп-сюрреализм: Красотки, которые призваны спасти мир и океан

Чтобы ощутить себя по-настоящему свободным от предрассудков и стереотипов, навязанных суровым обществом и общепринятыми канонами, совершите путешествие в безграничный мир фантазий Кайи Купман (Caia Koopman), сотканный из ярких неоновых огней, «чёрных слёз», стекающих тушевыми потёками по щекам роковых женщин, точно знающих, как и чем отвлечь зрителя от ненужных мыслей.