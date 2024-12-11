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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Льготникам не доплатили 199 тысяч рублей субсидий на оплату ЖКХ

Прокуратура добилась перерасчета коммунальных расходов для льготников в военном городке Карелии После проверки, проведенной военной прокуратурой Петрозаводского гарнизона совместно с прокуратурой Прионежского района, был восстановлен порядок компенсации расходов на коммунальные услуги для льготников, проживающих в военном городке в Карелии.

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