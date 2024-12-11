Льготникам не доплатили 199 тысяч рублей субсидий на оплату ЖКХ

Прокуратура добилась перерасчета коммунальных расходов для льготников в военном городке Карелии После проверки, проведенной военной прокуратурой Петрозаводского гарнизона совместно с прокуратурой Прионежского района, был восстановлен порядок компенсации расходов на коммунальные услуги для льготников, проживающих в военном городке в Карелии.