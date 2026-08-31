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This Drug Makes New Neurons in the Brain. Scientists Say It Reversed Alzheimer’s Symptoms in Mice.

This Drug Makes New Neurons in the Brain. Scientists Say It Reversed Alzheimer’s Symptoms in Mice.

Delivered by injection, the drug transforms astrocytes into neurons. In an early study, mice modeling Alzheimer’s showed marked improvement compared to untreated peers.

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