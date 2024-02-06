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Удивитесь, от какой фамилии отказалась Роксана Бабаян: звучит как заклятие на арабском

Звезда назвалась в честь любимой мамочки.Казалось, что пик славы Роксаны Бабаян давно прошел. Однако в 2022 году певица громко напомнила о себе в шоу «Суперстар!»: артистка приняла участие в третьем сезоне нашумевшей программы.

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